نشرة التوك شو| تصريحات ترامب حول قناة السويس وحقيقة رصد حالات إصابة بالجدري المائي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سعاد صالح تهاجم الهلالي: تصريحاته حول الميراث "تخريف" وعبث يهدد ثوابت الدين

شنت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هجومًا لاذعًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن أحكام الميراث في الإسلام.

ووصفت الدكتورة صالح، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، مزاعم الهلالي بأنه لا يوجد نص قرآني قاطع يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن تغيير هذه الأحكام جائز إذا أصبح "مطلبًا شعبيًا"، بأنها "تخريف لا يليق بأساتذة الأزهر السابقين".

وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن الحقائق التاريخية تهدم كل ما يتردد من خرفات صهيونية حول هرم خوفو وربطه بتابوت العهد، مشيرا إلى أن الأهرامات تم بناؤها عام 2800 ق.م وسيدنا إبراهيم "عليه السلام" ولد فى 1700 ق.م وبذلك يكون هناك فرق حوالى 1100 سنة.

وأشار وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أنه حول ادعاءات وجود مدينة تحت الاهرامات هناك من الناحية العلمية جهاز رادار يخترق الأرض ومصر لديها واحد منه، موضحا أن هذا الجهاز يرينا ما تحت الارض من 5 متر إلى 40 متر.

نقيب التمريض: 300 ألف ممرض في مصر.. وتخصص جديد للخريجين قريبًا

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن الأعداد الإجمالية للعاملين في مهنة التمريض المقيدين في جداول النقابة، والتي تصل إلى نحو 300 ألف ممرض وممرضة.

خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضحت أن الغالبية العظمى منهم، حوالي 234 ألفًا، يعملون في المنشآت الصحية الحكومية، بينما يتوزع الباقون بين المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص والمسافرين للعمل خارج مصر.

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد حالات إصابة بالجدري المائي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الجدري المائي مرض معروف وأكثر انتشارًا وسط الأطفال والتلاميذ في المدارس، موضحًا أنه مرض معدي ويؤدي لأعراض سخونية وأعراض برد في الأول وأكثر علامة مميزة له طفح جلدي.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الجدري المائي هو مرض محدود وبعلاج الطفل من أعراضه يشفى تمامًا حينما يحصل على العلاج بطريقة صحيحة، مضيفا: "بداية الأعراض سخونية قبل طفح الجلد وأهم أعراضه تشابه أدوار البرد".

علي الدين هلال: قناة السويس ممر مصري خاضع للسيادة الكاملة

‎علّق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها وزير خارجيته بالسعي لعبور السفن التجارية والعسكرية الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس.

‎وقال "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الأحد، إن قناة السويس افتُتحت في ديسمبر 1869، بناءً على فكرة لمهندس معماري فرنسي، وحُفرت بسواعد مئات الآلاف من المصريين الذين بذلوا دماءهم في سبيل إنجاز هذا المشروع العملاق، حيث شهد افتتاح القناة احتفالات كبيرة آنذاك.

جذورها تمتد إلى الفراعنة.. زاهي حواس ردًا على ترامب: قناة السويس مصرية خالصة

علق العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن من قناة السويس مجانًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، استعرض الدكتور حواس التاريخ العريق لقناة السويس، مشددًا على أن جذورها تمتد إلى عصر الملك سونسرت الثالث في الدولة الوسطى، ليؤكد بذلك أن الفراعنة المصريين هم أول من فكروا وشقوا هذه القناة الحيوية.

لميس الحديدي: إنقاذ قطاع التمريض ضرورة لاستدامة الرعاية الطبية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مهنة التمريض تُشكل العمود الفقري للنظام الطبي، ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم، داعية إلى الاهتمام العاجل بهذا القطاع الحيوي.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، رفضت الحديدي المقولة الشائعة التي تمدح الأطباء وتنتقد التمريض، مؤكدة أن هذا التصور غير دقيق ويُغفل التحديات الكبيرة التي يواجهها الممرضون.