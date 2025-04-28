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"شمال القاهرة للكهرباء": فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين

02:00 ص الإثنين 28 أبريل 2025

المهندس حسن البيلي

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه في إطار حرصها

على تقديم أعلى مستويات الجودة فيما يخص توصيل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، أهابت الشركة بضرورة التأكد من توصيل جميع الأحمال على العدادات المركبة لديهم نظراً لانطلاق مجموعات مراجعة وتفتيش على التوصيلات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

تأتي تلك الإجراءات بهدف الحفاظ على حقوق الشركة وضمان عدم ارتكاب البعض أي مخالفات متعلقة بالحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو التلاعب في وصلات العدادات التي سيترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تلاعبه أو ارتكابه للأخطاء التي يعاقب عليها القانون.

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المهندس حسن البيلي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء صيانة الكهرباء توصيلات الكهرباء
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