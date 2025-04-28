منخفض خماسيني وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس اشارت إلى وجود منخفض خماسيني، وذلك يوم الأربعاء المقبل، على الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن المنخفض يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

كما توقعت فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 30 مايو، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن خرائط الطقس أشارت إلى وجود منخفض خماسيني، وذلك يوم الأربعاء المقبل، على الصحراء الغربية.

وأوضحت الأرصاد أن المنخفض يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

كما توقعت فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

ومن الخميس إلى السبت

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد.