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أتربة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني في هذا الموعد

04:00 ص الإثنين 28 أبريل 2025

سقوط الأمطار الرعدية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس أشارت إلى وجود منخفض خماسيني، وذلك يوم الأربعاء المقبل، على الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن المنخفض يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

كما توقعت فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

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