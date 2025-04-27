سعاد صالح تهاجم الهلالي: تصريحاته حول الميراث "تخريف" وعبث يهدد ثوابت الدين

كتب- حسن مرسي:

شنت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هجومًا لاذعًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن أحكام الميراث في الإسلام.

ووصفت الدكتورة صالح، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، مزاعم الهلالي بأنه لا يوجد نص قرآني قاطع يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن تغيير هذه الأحكام جائز إذا أصبح "مطلبًا شعبيًا"، بأنها "تخريف لا يليق بأساتذة الأزهر السابقين".

وعبرت الدكتورة سعاد صالح عن صدمتها واستنكارها لما وصفته بـ "عبث فكري يهدد العقول ويهز ثوابت المجتمع".

وأكدت بكل وضوح أن آيات الميراث في القرآن الكريم هي نصوص قطعية الثبوت والدلالة، ولا يجوز فيها الاجتهاد أو التعديل بأي شكل من الأشكال.

وبصوت غاضب، استشهدت الدكتورة صالح بآيات الميراث الواضحة في سورة النساء، والتي تبدأ بقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ..."، متسائلة: "فمن يملك بعد ذلك أن يخالف أمر الله الصريح؟".

وشددت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن القرآن الكريم ليس مجالًا للعبث أو لتفصيله ليناسب أفكارًا حداثية معينة.

واستنكرت الدكتورة صالح بشدة فكرة تعديل فريضة قرآنية بناءً على رأي عام أو ضغط اجتماعي، مؤكدة أن حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له الحق في تغيير أي نص قرآني.

ودعت الجهات المعنية، وعلى رأسها مشيخة الأزهر ورئاسة الجمهورية، إلى ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه التصريحات التي وصفتها بأنها "دعوات مسمومة تهدد الثوابت الشرعية وتشوه صورة الإسلام الحقيقية لدى عامة المسلمين".

وأكدت الدكتورة سعاد صالح أن دفاعها عن القرآن وأحكامه ليس مجرد غيرة شخصية، بل هو واجب ديني ووطني لحماية هوية الأمة الإسلامية.

وقالت: "من يعبث بحقوق الله وحدوده، فقد ظلم نفسه وظلم غيره، ولن يسكت الأزهر الشريف عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة".