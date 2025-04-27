وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن الحقائق التاريخية تهدم كل ما يتردد من خرفات صهيونية حول هرم خوفو وربطه بتابوت العهد، مشيرا إلى أن الأهرامات تم بناؤها عام 2800 ق.م وسيدنا إبراهيم "عليه السلام" ولد فى 1700 ق.م وبذلك يكون هناك فرق حوالى 1100 سنة.

وأشار وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أنه حول ادعاءات وجود مدينة تحت الاهرامات هناك من الناحية العلمية جهاز رادار يخترق الأرض ومصر لديها واحد منه، موضحا أن هذا الجهاز يرينا ما تحت الارض من 5 متر إلى 40 متر.

وتابع: "مصر عندها جهاز من الراداري الذي يخترق الارض حتى 25 متر والأجهزة لم تطلع أي شيء تحت الأرض والكذب ملوش رجلين"، موضحا أن الهدف من هذا كله أن الاسرائيليين اساتذة في فن الكذب ويريدون صرف الانظار عن المذابح في قطاع غزة وهما اساتذة في الاعلام.