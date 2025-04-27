نقيب التمريض: 300 ألف ممرض في مصر.. وتخصص جديد للخريجين قريبًا

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن الأعداد الإجمالية للعاملين في مهنة التمريض المقيدين في جداول النقابة، والتي تصل إلى نحو 300 ألف ممرض وممرضة.

خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضحت أن الغالبية العظمى منهم، حوالي 234 ألفًا، يعملون في المنشآت الصحية الحكومية، بينما يتوزع الباقون بين المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص والمسافرين للعمل خارج مصر.

وأشارت نقيب التمريض، إلى المسار الأول لخريجي الثانوية العامة الذين يلتحقون بكليات التمريض بالجامعات، يدرسون خلاله لمدة أربع سنوات تليها سنة امتياز إجبارية لممارسة المهنة.

كما أوضحت المسار الثاني الذي يشمل خريجي مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة بنظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، بالإضافة إلى معاهد التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي بعد الثانوية العامة، ومعاهد التمريض التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى أن جميع هذه المسارات تؤدي إلى نفس الشهادة.

وبيّنت الدكتورة كوثر محمود أن المهنة تصنف العاملين فيها إلى فئتين رئيسيتين: أخصائي تمريض، وهو خريج الكلية، وفني تمريض، وهو خريج المعهد. ولفتت إلى أن نظام الدراسة المعتاد يعتمد على دراسة عامة في البداية ثم التخصص بعد التخرج.

وفي خطوة مهمة لتطوير مستوى الكفاءة التخصصية، كشفت نقيب التمريض عن قرب تخريج أول دفعة متخصصة في مجالات دقيقة في مصر.

وأوضحت أن هذا النظام الجديد يعتمد على دراسة ثلاث سنوات عامة في الجامعات، يعقبها سنة رابعة للتخصص الدقيق، بالإضافة إلى سنة الامتياز، مما يتيح للخريجين اكتساب خبرة متعمقة في مجالات مثل الاستقبال، الرعاية المركزة، القبالة وغيرها.