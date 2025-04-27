رئيس مكتبة الإسكندرية لمصراوي: التسجيلات المنسوبة لعبدالناصر قد تكون مُصنَّعة بالذكاء الاصطناعي

كتب- محمد عمارة ومحمد شاكر:

فجَّر الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيلات المنسوبة للزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وقال "زايد"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لدينا موقع إلكتروني لم يتم اختراقه منذ 20 عامًا، يضم المقتنيات والتسجيلات والوثائق والتسجيلات الخاصة بالزعيم عبد الناصر، وقد أهدتها لنا ابنته الدكتورة هدى عبدالناصر وهذه التسجيلات ليست موجودة عليه".

وأضاف زايد: "هذه التسجيلات لا نعرف صحتها، وقد تكون غير حقيقية، وربما تكون مُصنَّعة بالذكاء الاصطناعي".

ونشرت إحدى قنوات الـيوتيوب، تحمل اسم «nasser tv»، تسجيلًا صوتيا منسوب للرئيس جمال عبدالناصر، متحدثا للرئيس الليبي معمر القذافي، قال فيه ناصر منتقدًا المزايدين على مصر: "إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح.. إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل".

وقد أثارت هذه التسجيلات جدلا واسعا في الشارع السياسي وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين، تباينا في الآراء حول موقف الرئيس عبدالناصر الذي كشفته التسجيلات.

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