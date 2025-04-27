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مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد حالات إصابة بالجدري المائي

10:34 م الأحد 27 أبريل 2025

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الجدري المائي مرض معروف وأكثر انتشارًا وسط الأطفال والتلاميذ في المدارس، موضحًا أنه مرض معدي ويؤدي لأعراض سخونية وأعراض برد في الأول وأكثر علامة مميزة له طفح جلدي.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الجدري المائي هو مرض محدود وبعلاج الطفل من أعراضه يشفى تمامًا حينما يحصل على العلاج بطريقة صحيحة، مضيفا: "بداية الأعراض سخونية قبل طفح الجلد وأهم أعراضه تشابه أدوار البرد".

واستكمل: "مرض الجدري المائي ينتشر بالعدوى لكن مفيش رصد لحالات اكثر من المعتاد وطالما حصل سخونية وبدأت الأعراض حتى لو برد عادي المفروض الحالات دي بتبقى معدية وتحصل على إجازة وتظل بالمنزل، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالجدري المائي بغير المعتاد".

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