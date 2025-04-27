الأكبر بالوحدات المحلية.. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات واسعة لـ 48 قيادة محلية -(بالأسماء)

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تغييرات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية والتي شملت 48 قيادة بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط الاستثمارية وبرامج العمل بكل مركز.

وشملت الحركة التي أصدرها محافظ الجيزة تكليف الآتي أسماؤهم للعمل رؤساء وحدات محلية قروية.

- مركز ومدينة أوسيم تكليف كل من (هاني أحمد فؤاد رئيس لوحدة بشتيل , حفني محمد حفني رئيس وحدة البراجيل، محمد أحمد ياسين رئيس وحدة الكوم الأحمر، بكر حسن عباس رئيس وحدة برطس).

- مركز ومدينة أبو النمرس تكليف كل من (محمد سمير أحمد رئيس وحدة المنوات، صلاح محمود محمد رئيس وحدة شبرامنت، محمود حسن محمد رئيس وحدة منيل شيحة).

- مركز ومدينة منشأة القناطر تكليف كل من (أحمد حسني عبد الفتاح رئيس لوحدة وردان، وليد محارب عبد العزيز رئيس وحدة نكلا، محمد رجب محمد رئيس وحدة كفر حجازي، أشرف السيد سلامة رئيس وحدة المنصورية، رأفت محمد عبد السلام رئيس وحدة الجلاتمة، رزق فتحي أنور رئيس وحدة أبو غالب، محمد حامد محمد رئيس وحدة برقاش، محمود أحمد جمعة رئيس وحدة بني سلامة، عصام جمعة عبد الهادي رئيس وحدة بهرمس).

- مركز ومدينة الصف تكليف كل من (محمد محمود أحمد رئيس وحدة غمازة الصغرى، سونيا يونس محمود رئيس وحدة الودي، محمد أحمد مبارك رئيس وحدة الإخصاص، عمر محمد حسين رئيس وحدة الأقواز , محمد رشاد عبد العليم رئيس وحدة الشوبك الشرقي).

- مركز ومدينة البدرشين تكليف كل من (رضا إبراهيم أحمد رئيس وحدة دهشور , بلال عبد الرازق مصطفى رئيس وحدة سقارة , بدوي عبد الحي سعيد رئيس وحدة أبو رجوان , جيهان أحمد إبراهيم رئيس وحدة ميت رهينة , عيد لطفي سعد رئيس وحدة الشوبك الغربي , سامي إبراهيم محمد حسن رئيس وحدة المرازيق ).

- مركز ومدينة العياط تكليف كل من ( حمادة مليجي راغب رئيس وحدة طهما , إمام عطية عبد الرازق رئيس وحدة برنشت , خالد محمد عبد الرحمن رئيس وحدة ميت القائد , سيد إمام حافظ رئيس وحدة البليدة , نميري يحيى فايز رئيس وحدة القطوري , فوزية سيد علي رئيس وحدة المتانيا , محمود نجيب حسن رئيس وحدة الناصرية ) .

- مركز ومدينة أطفيح تكليف كل من (صابر نظير علي رئيس وحدة منيل سلطان , محمد إبراهيم محمد رئيس وحدة صول , محمد محمود متولي رئيس وحدة البرمبل , سيد البدوي سيد رئيس وحدة الكداية , وائل محمود معوض رئيس وحدة كفر قنديل , إسماعيل حسن أحمد رئيس وحدة القبابات).

- مركز ومدينة كرداسة تكليف كل من ( عمرو إبراهيم عبد المجيد رئيس وحدة كفر حكيم ، محمد فتحي عبد المجيد رئيس وحدة المعتمدية، سلامة السيد عبد المولى رئيس وحدة أبو رواش , محمد أبو العلا عبد الغني رئيس وحدة ناهيا ).

- مركز الواحات البحرية تكليف كل من ( نجيب خيري أبو القاسم رئيس وحدة منديشة , شكري محمد سنوسي رئيس وحدة الزبو , أحمد بدوي عبد الغني رئيس وحدة القصر).

- مدينة الحوامدية تكليف محمد جمعة محمد رئيس وحدة أم خنان.

وأوضح محافظ الجيزة أن القيادات المحلية تم اختيارها من خلال لجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي مشيرًا إلى أنه ستتم المتابعة المستمرة لمستوى الأداء للقيادات المحلية والوقوف على مدى الالتزام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواجد الميداني.