جذورها تمتد إلى الفراعنة.. زاهي حواس ردًا على ترامب: قناة السويس مصرية خالصة

كتبت- داليا الظنيني:

علق العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن من قناة السويس مجانًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، استعرض الدكتور حواس التاريخ العريق لقناة السويس، مشددًا على أن جذورها تمتد إلى عصر الملك سونسرت الثالث في الدولة الوسطى، ليؤكد بذلك أن الفراعنة المصريين هم أول من فكروا وشقوا هذه القناة الحيوية.

وأضاف العالم الأثري، أن القوى العظمى في الماضي أقرت باتفاقية دولية على أن تكون قناة السويس ممرًا مائيًا محايدًا، مشيرًا إلى التضحيات الغالية التي قدمها المصريون عبر التاريخ لحفر هذه القناة، حيث سالت دماء ما يقرب من 120 ألف عامل مصري أثناء عملية الإنشاء.

واختتم "حواس"، حديثه بالتأكيد القاطع على أن قناة السويس هي فكرة مصرية خالصة منذ عهد الفراعنة وحتى يومنا هذا، ومصر صاحبة الحق الأصيل فيها ولا يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة التاريخية والراسخة.