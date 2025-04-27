لميس الحديدي: إنقاذ قطاع التمريض ضرورة لاستدامة الرعاية الطبية

كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مهنة التمريض تُشكل العمود الفقري للنظام الطبي، ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم، داعية إلى الاهتمام العاجل بهذا القطاع الحيوي.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، رفضت الحديدي المقولة الشائعة التي تمدح الأطباء وتنتقد التمريض، مؤكدة أن هذا التصور غير دقيق ويُغفل التحديات الكبيرة التي يواجهها الممرضون.

وأوضحت أن القطاع يعاني من صورة نمطية سلبية في المجتمع، إلى جانب نقص التدريب والتعليم، ضعف الأجور -خاصة لأصحاب المعاشات-، وسوء التوزيع الجغرافي الذي يترك بعض المحافظات تعاني من نقص حاد في الكوادر.

وأشارت الحديدي إلى أن هذه المشكلات أدت إلى تدهور قطاع التمريض، مماثلاً لما حدث مع الأطباء، محذرة من أن استمرار هذا التجريف يهدد جودة الرعاية الصحية.

ودعت إلى وضع حلول جذرية لتحسين أوضاع الممرضين، مؤكدة أن التمريض هو أساس العملية الطبية، وختمت حديثها بالقول: "بدون تمريض قوي، لا يمكن أن يكون هناك طب أو علاج فعال".