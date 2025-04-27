أحمد موسى: نقابة الصحفيين بحاجة إلى قائد يعزز أوضاعهم المالية والمهنية

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن انتخابات نقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة، ستشهد تنافسًا حاميًا بين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي، مشددًا على ضرورة أن تكون النقابة درعًا قويًا لجميع الصحفيين.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، تحدث موسى عن زيارته لمؤسسة الأهرام، حيث شارك في اجتماع مجلس التحرير وسط استقبال حافل، مشيرًا إلى القاعة التاريخية التي شهدت أحداثًا مصرية عظيمة واستضافت رؤساء مثل أنور السادات وحسني مبارك.

وأشاد موسى بانفتاح الأهرام على جميع مرشحي النقابة، مؤكدًا أن التنافس يجب أن يكون شريفًا بعيدًا عن المعارك الشخصية، وأن القانون 93 ضمن حقوق الصحفيين.

وعبر موسى عن أسفه لضعف رواتب الصحفيين، التي لا تتناسب مع دورهم المهم، داعيًا النقيب القادم إلى تحسين الأوضاع المالية، تطوير مشروع العلاج، إنشاء مستشفى للصحفيين، خاصة كبار السن، والدفاع عن حريات الصحافة.