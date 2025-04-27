مش مجرد فروع هترجع تشتغل.. "بـ لبن" تعلن استئناف عمل فروعها ابتداءً من الغد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة "بـ لبن" في بيان رسمي اليوم، عن عودة فتح أبواب فروعها اعتبارًا من الغد، بعد أزمة وصفتها بأنها "محنة كبيرة واختبارًا حقيقيًا".

وقالت شركة بلبن في بيان رسمي، الأحد: "بـ لبن رجع خلاص… وخلاص، أبوابنا هتفتح من بكره تاني، الأزمة كانت محنة كبيرة قوي، وكانت اختبار حقيقي، وقفنا فيه مع نفسنا، وحسينا بقيمة نِعَم ربنا، وقيمة الناس اللي كانت سند حقيقي وقت الشدة".

وأضافت الشركة: "ناس كتير بان أصلها وقت الأزمة، وعرفنا إن الرجالة الحقيقيين بيبانوا لما الأيام تضيق، والحمد لله خلاص مش مجرد فروع هترجع تشتغل، دي رجعة روح، ورجعة كرامة، ورجعة حلم كان بيضي، ولكن ربنا أنقذه بلطفه".

وأوضحت شركة بلبن: "راجعين علشان آلاف لسه شايلين الحلم جوانا، راجعين علشان نكمّل المشوار اللي بدأناه وصدقناه، وشكرًا لكل اللي استحمل، لكل اللي صبر، لكل اللي آمن إننا هنعدي… وعدّينا".

وتابعت: "شكرًا لكل اللي قال كلمة طيبة ووقف جنبنا، وجميلكم في رقبتنا، وراجعين ليكم وأقوى بيكم."

وأكملت: وشكرًا من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل أجهزة الدولة المصرية اللي دعمت الحلم بتاعنا وأنصفت مجهود سنين، وشكر خاص لمعالي الفريق كامل الوزير، اللي كان دايمًا نموذج للمسؤول الوطني، وسند حقيقي وقت الأزمات".

واختتمت الشركة قائلة: "بإذن الله اللي جاي أحلى، وأكبر، وأقوى. وكان فضل الله علينا عظيمًا".