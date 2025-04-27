قانون الرقم القومي للعقارات| "إسكان النواب": خطوة تاريخية لإنهاء الفوضى

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر كانت تواجه في السابق فوضى في قطاع العقارات، مشيراً إلى غياب الحصر الدقيق لعدد العقارات والمحلات التجارية، وهو ما استدعى الحاجة إلى قانون ينظم هذا القطاع ويحصر الثروة العقارية في البلاد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الفيومي أن قانون الرقم القومي للعقارات سيساهم في منع التعديات على أراضي الدولة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع العقارات في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الرقم القومي سيسهل عملية تسجيل العقارات، مؤكداً أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المنوط بها إصدار البطاقات أو اللوحات التعريفية التي تحمل هوية العقار ورقمة القومي الموحد، كما تم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم هذه البطاقات أو وضع اللوحات.