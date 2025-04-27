أول تعليق من هدى عبدالناصر على التسجيل المنسوب للزعيم الراحل

كتب- عمرو صالح:

أعربت الكاتبة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عن استنكارها للتسجيلات الصوتية المسربة عبر إحدى قنوات اليوتيوب للزعيم والذي تحدث فيه للرئيس الليبي معمر القذافي.

وقالت "عبدالناصر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الزعيم الراحل لم يتخل يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القضة كانت حاضرة في كل الأوقات وكانت في صدارة المشروع القومي العربي الذي ظل ينادي به طوال حياته.

وعن ما تضمنه التسجيل الصوتي المسرب الذي قال فيه الزعم: "إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح.. إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل"، قالت "هدى"،: "إن كان الزعيم الراحل قد صرح بأنه لن يحارب ضد إسرائيل في ذلك الحين.. فأعتقد أن الجيش كان غير مستعد للدخول في معركة وليس تقاعسًا منه في دعم القضية الفلسطينية".

وعن حملات التشويه التي تُشن ضد الزعيم الراحل أكد أنه منذ رحيله وحملات التشويه ضده شغالة حتى الآن، لكن إحنا كأسرته لا نهتم بهذا الهجوم.

ونشرت إحدى قنوات الـيوتيوب، تحمل اسم "nasser tv"، تسجيلًا صوتيا منسوب للرئيس جمال عبدالناصر، متحدثا للرئيس الليبي معمر القذافي، قال فيه ناصر منتقدًا المزايدين على مصر: "إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح.. إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل".

وتسبب التسجيل الصوتي المنسوب للرئيس جمال عبدالناصر في حالة من الجدل ما بين منتقد للتوقيت الذي يتواكب مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جهة، وما بين مشكك في التسجيل الصوتي نفسه الذي لم يظهر من قبل على الساحة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه منطقي، خاصة أنه جاء في أعقاب نكسة 1967.