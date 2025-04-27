خلال زيارته "أونا".. حسين الزناتي: المواقع الإلكترونية تستطيع دخول النقابة بهذا الإجراء -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

زار الكاتب الصحفي حسين الزناتي المرشح على منصب عضو مجلس نقابة الصحفيين، مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، وكان في استقباله الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام".

واستعرض "الزناتي"، خلال زيارته المؤسسة برنامجه الانتخابي، كما كشف عن رؤيته بشأن دخول الصحفيين الإلكترونيين إلى النقابة، موضحًا أنه اقترح على المؤسسات المنتظمة مثل مؤسسة أونا بإصدار صحيفة ورقية لينضم الصحفيون بها إلى النقابة.

وأشار إلى أن دخول الصحفيين الإلكترونيين بشكلها الحالي يحتاج إلى تعديل تشريعي، ومع وجود مواقع متميزة ومهنية مثل مصراوي فالأمر يحتاج إلى إصدار صحفية وهو ما وعد بتنفيذه رئيس تحرير مؤسسة أونا مجدي الجلاد خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أشاد مجدي الجلاد، بالخدمات التي يقدمها حسين الزناتي خلال السنوات الماضية التي كان فيها عضوًا نشطًا في مجلس النقابة حيث قدم العديد من الخدمات لجميع الزملاء.

وأعلن "الجلاد" دعمه لترشيح حسين الزناتي في الانتخابات قائلا: "سأصوت لك في الانتخابات المقبلة وأدعوا الزملاء لدعم حسين الذناتي والتصويت له".