كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يعتمد حركة تغييرات لرؤساء الوحدات المحلية القروية.

كانت محافظة الجيزة، أعلنت عن انطلاق الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 8 مايو 2025، على مرحلتين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إيمانًا منها بدورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

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