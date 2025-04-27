"مغالطات فجة وتطاول"...اتحاد المحامين العرب يرفض تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

كتب - محمد سامي

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفضه القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناول فيها قناة السويس بطريقة تنطوي على مغالطات فجة وتطاول غير مقبول. وأكد علام إدانته الكاملة لهذه التصريحات التي تمثل سابقة مرفوضة تعيد إلى الأذهان منطق التفكير الاستعماري البائد، متجاهلةً حقائق التاريخ وأحكام القانون الدولي وسيادة الدولة المصرية.

وأوضح رئيس اتحاد المحامين العرب أن قناة السويس لم تكن يومًا مجرد ممر مائي، بل كانت وستظل رمزًا للسيادة الوطنية المصرية وتاريخًا نابضًا بالتضحيات. وأشار إلى أن الشعب المصري قدم دماء أبنائه الطاهرة فداءً لهذا المشروع العظيم، بدءًا من لحظة الحفر التي سقط فيها آلاف الشهداء، وصولًا إلى قرار التأميم المجيد الذي اتخذه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ليعلن أمام العالم أجمع أن القناة مصرية وستظل كذلك تحت سيادة شعبها وإرادته الحرة.

وشدد علام على أن اتحاد المحامين العرب يرفض بقوة هذه التصريحات العبثية، محذرًا من خطورة تكرار الخطاب الاستعماري المتهالك. كما أكد على موقف الاتحاد المساند للدولة المصرية - قيادةً وشعبًا - في حماية مقدراتها وإرادتها الحرة في مواجهة أي محاولات للنيل منها.