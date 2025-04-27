بعد ساعة ونصف.. إنقاذ شاب من طعنة موت في الرقبة بالخانكة التخصصي

كتب- أحمد جمعة:

نجح فريق الطوارئ والعمليات بمستشفى الخانكة التخصصي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، بعدما تعرض لطعنة نافذة في الرقبة بسلاح أبيض (سكين)، خلال حادث اعتداء خطير كاد يودي بحياته.

فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تم التعامل مع حالته بسرعة فائقة، حيث أجريت الفحوصات والأشعات اللازمة بفضل جاهزية القسم وكفاءته العالية.

تحرك الفريق الطبي بشكل عاجل، وتم إجراء تدخل جراحي دقيق استمر أكثر من ساعة ونصف، حتى استقرت الحالة الصحية للمريض مع بزوغ ساعات الفجر الأولى.

وأدى فريق أطباء التخدير والطوارئ والرعاية الحرجة دوره باحترافية كبيرة، حيث خرج المريض من غرفة العمليات إلى قسم الرعاية المركزة بحالة مستقرة، لتُضاف هذه الملحمة الطبية إلى سجل شرف مستشفى الخانكة التخصصي.

شمل الفريق الطبي المعالج: الدكتور عبدالله الملاح، استشاري ومدرس جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد عنبة، استشاري جراحة التجميل، والدكتور نادر أمين، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور سامح عاطف، أخصائي التخدير، والدكتور أحمد تركي، أخصائي التخدير، والدكتور عبدالله محمود، مدير العمليات، والدكتور أحمد الشيمي، النائب الإداري، والدكتور شادي نابغ، طبيب الرعاية المركزة، والدكتور حمدي عبدالستار، طبيب الطوارئ، والدكتور مؤمن المشتولي، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد وجدي، أخصائي الجراحة العامة.

ووجه الدكتور السيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، الشكر لفريق بنك الدم، والأطقم التمريضية، وفنيي الأشعة، الذين أدوا دورًا محوريًا في إنجاح هذه العملية الدقيقة.

قال سليمان إن المستشفى تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية على أعلى مستوى تشمل العيادات الخارجية بكل تخصصاتها، والتي تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ليلًا، بما فيها الإجازات الرسمية والأعياد.

وأضاف مدير عام المستشفى أنه يوجد قسم أشعة متكامل (أشعة عادية، وتلفزيونية، ومقطعية، وماموجرام)، يعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، وكذلك معامل وتحاليل طبية متكاملة على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع.

تابع الدكتور السيد سليمان أن المستشفى تقدم خدمات علاجية في الأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، والحضّانات، والغسيل الكلوي، وجراحات اليوم الواحد، وقسم العمليات المجهز بأحدث الأجهزة.

تابع العمليات الدكتور عيسى حامد، نائب مدير المستشفى لشؤون العمليات والرعايات، والدكتور عماد حمودة، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، وبمتابعة دقيقة من الدكتور حسام هلال، نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد الذوق، مدير قسم الاستقبال والطوارئ.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.