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الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان

06:28 م الأحد 27 أبريل 2025
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    لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان
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    لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان
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كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.

وذكرت الجريدة، أن المادة الأولى من القرار نصت على تشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون مقررًا للجنة العليا، وممثل عن كل من وزارات الصحة والسكان، والصناعة، والنقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

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لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان الجريدة الرسمية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
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