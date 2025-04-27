"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين على معرض زهور الربيع في نسخته ال 92

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز أن هناك متابعة مستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق لمعرض زهور الربيع في نسخته الـ 92، وتوفير كل سبل الراحة للزائرين، مشيرا إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين سواء للشراء أو للاستمتاع بجمال الزهور، حيث يشارك فيه أكثر من 160 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك معرض "ديارنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المقام أيضا بالمتحف الزراعي بالتزامن معرض الزهور.

من جهته، أشار الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض بالوزارة، إلى وجود ثلاث سيارات طبية مجهزة من وزارة الصحة بالمتحف لتقديم الخدمات الطبية والكشف المجاني للزائرين، ضمن مبادرة الـ 100 مليون صحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف عيادات متنقلة لطب الأسرة والأطفال من مستشفى الزراعيين.

وأوضح أن المعرض مفتوح يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار كان قد وجه - خلال زيارته لمعرض زهور الربيع الخميس الماضي - بتواجد سيارات طبية مجهزة في المتحف الزراعي بالدقي لتقديم الخدمات الطبية لزائري المعرض مجانا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة.

يشار إلى أن معرض زهور الربيع في نسخته ال 92 المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي يشارك في تنظيمه لأول مرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).