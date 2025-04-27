حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون

كتب- عمرو صالح:

قال حزب الوعي، إنه تابع، تعبيرًا عن إرادة أعضائه وقياداته ومنتسبيه، باستهجان شعبي شديد، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور مجانًا عبر قناتَي بنما والسويس.

وأعلن الحزب، في بيان له اليوم الأحد، رفضه الحازم والقاطع مثلَ هذه التصريحات المتجاوزة لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا أن قناة السويس ممر مائي دولي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع إدارته للقوانين والاتفاقات الدولية، ولا يجوز لأية جهة، مهما علا شأنها، أن تفرض شروطًا أو تتحدث بمنطق الوصاية أو الاستعلاء.

وتابع الحزب: مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لم ولن تسمح بمرور أية سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا وفقًا للقوانين المنظمة، ووفقًا للرسوم المستحقة التي تدفعها جميع السفن العابرة بلا تمييز ولا استثناء ولا مجاملة، ولن يُرضي شعبها إلا ذلك.

وأوضح الحزب أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حملت نبرة استعلاء لا تليق بمخاطبة الدول ذات السيادة، وتعكس أزمة عميقة في فهم التوازنات الدولية الجديدة؛ حيث لم يعد هناك مكان لسياسة فرض الإرادة أو تسول الامتيازات بقوة الضجيج الإعلامي.

وحذَّر حزب الوعي من خطورة الخطاب الذي يسعى لتطبيع فكرة "المرور المجاني" تحت ضغوط سياسية أو عسكرية، ويؤكد أن مصر، بكل قواها الوطنية والشعبية والحزبية، سترفض بحسم أية محاولة للمساس بسيادتها أو النيل من حقوقها التاريخية والقانونية.

ونوَّه الحزب بأن استمرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة ستكون له انعكاسات سلبية للغاية على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد حزب الوعي أن الشعب المصري، الذي خاض عبر تاريخه الطويل معارك العزة والكرامة دفاعًا عن أرضه وسيادته ومقدراته، لن يسمح تحت أي ظرف بأن تتحول قناة السويس إلى ممر مجاني أو ساحة ابتزاز لصالح قوى أجنبية، أيًّا كانت.

وأكد الحزب أن مصر ليست دولة تُبتز، وليست أرضًا ولا شعبًا يُساوم، وقناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية وعنوانًا لكرامة المصريين، ولن تمر فوق مياهها إلا السفن التي تحترم القانون وتدفع حق العبور كاملاً غير منقوص، ولن يمر أحدهم مجانًا.

واختتم البيان مؤكدًا أن السيادة المصرية ليست قابلة للنقاش، ولا للاستهلاك السياسي في تصريحات عابرة أو استعراض إعلامي.

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