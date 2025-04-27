كيف يمكن الإبلاغ عن مشكلة بمنتج تجميل؟.. هيئة الدواء توضح

كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية الإبلاغ عن أي آثار عكسية أو مشكلات تتعلق بمنتجات التجميل، مشيرة إلى أن كل بلاغ يُسهم بشكل فعّال في حماية صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن الإبلاغ عن مشكلات منتجات التجميل يساهم في بناء قاعدة بيانات قوية تساعد الأطباء والباحثين والجهات المختصة في رصد المشكلات الخطيرة، وإجراء تغييرات على إرشادات استخدام المنتجات وتحسين مستويات الأمان، ما يساهم في الوقاية من أضرار مستقبلية.

كما يساهم ذلك في تمكين المواطنين من المساهمة الفعالة في تحسين منظومة الرعاية الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عبر عدة طرق:

* الإبلاغ الإلكتروني هنا، أو عبر مسح رمز الـ QR المتوفر، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

* ملئ نموذج الإبلاغ وإرساله عن طريق:

موقع الهيئة: https://www.edaegypt.gov.eg

البريد الإلكتروني: pv.followup@edaegypt.gov.eg

الخط الساخن: 11530

وأكدت هيئة الدواء أن مشاركة المواطنين في الإبلاغ تساهم في جعل بيئة التجميل والاستخدام الصحي أكثر أمانًا للجميع.

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