موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الموعد المتوقع لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، موضحًا أن هلال شهر ذو الحجة سيولد عقب حدوث الاقتران مباشرةً، وذلك في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025، والذي يتزامن مع يوم الرؤية الشرعية.

بقاء الهلال في السماء بعد غروب الشمس

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد لشهر ذو الحجة سيظل ظاهرًا في أفق مكة المكرمة لمدة تصل إلى 38 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما سيبقى في سماء القاهرة لمدة تقترب من 47 دقيقة، كما أن الهلال سيُشاهد في بقية المحافظات المصرية لفترات زمنية تتراوح ما بين 40 إلى 49 دقيقة.

مواعيد ظهور هلال عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

وبحسب الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية لفترات تتراوح بين 9 دقائق وحتى 59 دقيقة، وذلك حسب موقع كل مدينة الجغرافي.

غرة شهر ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

وبحسب البيانات الفلكية، ، فإن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ ستكون فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025. وأوضحت التقديرات أن وقفة عرفات لهذا العام ستحل يوم الخميس 5 يونيو 2025، ليكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، وفقًا للتقويم الفلكي المعلن.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس