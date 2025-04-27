السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟

كتب- محمد نصار:

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن المطالبة بمرور السفن الأمريكية عبر قناتي السويس وبنما دون فرض أي رسوم، حالة من الرفض الواضح في أوساط الشعب المصري.

ترامب، قال في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، لأنهما لم تكونا لتتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن يتعامل فورًا مع هذا الأمر.

ولكن هل يسمح نظام الملاحة في قناة السويس أو القوانين والقرارات المنظمة لعمل القناة بمثل هذا الاستثناء الذي يريده الرئيس الأمريكي؟.

الإجابة على هذا التساؤل تكمن في نص القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتاريخ 29 مايو عام 1975، والذي حمل رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.

حددت المادة 6 من القرار بقانون أن تختص الهيئة -دون غيرها- بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.

وحددت المادة رقم 8 أن تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.

المادة رقم 14 من القرار بقانون الصادر عن الرئيس السادات، نصت صراحة على أن "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية "اتفاقية القسطنطينية" ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تُمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره".

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