هل أساءت رواية "صلاة القلق" الفائزة بالبوكر لجمال عبدالناصر؟.. إبراهيم عبدالمجيد يوضح

كتب- محمد شاكر:

حالة من الجدل صاحبت فوز رواية "صلاة القلق" للروائي المصري محمد سمير ندا، والصادرة عن دار مسكيلياني للنشر، بالجائزة البوكر العربية "الجائزة العالمية للرواية العربية"، نسخة 2025.

الرواية تتحدث عن بعض أحداث الشغب التي وقعت في مستعمرة مرضى الجذام الموجودة في مصر، راح ضحيتها مجموعة من النزلاء، مع بعض المعلومات التي تلقي الضوء على المعلومة الأصلية التي استند إليها الروائي في بناء روايته.

تدور الرواية حول قرية منسية يهزّها انفجار غامض لجسم مجهول عام 1977، ما يؤدى إلى تحولها إلى مكان مغلق يعيش فيه السكان صراعاتهم الخاصة. فمن جهة، هناك المتمرّدون الذين يطالبون بالحرية، ومن جهة أخرى، الطغاة الذين يُحكمون سيطرتهم على الجميع.

ومن جانبه أكد الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، أنه قرأ الرواية فور صدورها وكتب عنها مقالا العام الماضي، مشيدا بالرواية ومستواها الفني.

وقال عبدالمجيد في تصريحات خاصة لمصراوي: هذه الرواية لا تسيء إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ولا لأي شخص، وهي رواية بها العديد من الأساطير والحكي بها أكبر من اختصارها في الجانب السياسي، وهي تستحق الدراسة شكلا وموضوعا لأن الكتابة بها فارقة، وتستحق البوكر.

وأضاف عبدالمجيد: من صنع هذه الزوبعة هو من زج بالسياسة في قراءتها واختصار موضوعها على تقييم عصر عبدالناصر، وكان ينبغي قراءتها من الجانب الفني.

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ويعتبر محمد سمير ندا، بذلك المصرى الثالث الذى يحقق هذه الجائزة كما أنه أصغر المصريين الفائزين بالجائزة بعد كل من بهاء طاهر ويوسف زيدان اللذان حققاها تباعا قبل أكثر من خمسة عشر عاما.

وفي عام 2008، انطلقت جائزة البوكر العربية، وكان الفوز الأول مصريًا خالصًا، عبر رواية "واحة الغروب" للروائي بهاء طاهر، العمل الذي غاص في تاريخ الواحات، في زمن الاحتلال البريطاني، قدّم تجربة سردية تنبض بالتأملات، وتركت أثرًا مميزًا كأول رواية تحصد الجائزة.