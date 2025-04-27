وزير الإسكان يشرح أهمية قانون الرقم القومي للعقارات

كتب- نشأت علي:

استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أهمية مشروع قانون الرقم القومي للعقارات المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشيرا إلى أن به عدد من المكتسبات، منها إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال الشربينى: أيضا من المكتسبات، حوكمة التعاملات التى تتم في ملف العقارات، مشيرا إلى أنه كان هناك في الماضى إجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضا في ملف التعاملات على العقار.

وتابع: أيضا يستهدف القانون، حماية المواطنين من حالات النصب، التى كانت تحدث في ذلك الملف.

وأضاف، نحاول تعظيم الاستفادة من الملف العقاري وتصدير المنتجات العقارية للخارج.

وتابع، الوزراة حاليا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقاري، وإنشاء منصة عقارية جديدة.

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