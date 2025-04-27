الحكومة ترد على أنباء فرض رسوم على المواطنين بقانون الرقم القومي للعقارات

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن وجود أعباء مالية بعد تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لن يتم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.

وأشار إلى أهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لم يمس مسألة التصالح من قريب أو من بعيد.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارا، لا علاقة له بالمغتربين، موضحا أن إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكترونيا.