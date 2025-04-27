ضياء داوود رافضا الرقم القومي للعقارات: حق يراد به باطل

كتب نشأت علي:

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، والمقدم من الحكومة، قائلا: "هو حق يراد به باطل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار النائب، إلى أن المادة 9 من القانون المدني و934 تؤكد أن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعًا: "فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء آخر".

وأوضح عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مجرد بيان يوضع على العقار، متسائلا: من الذي سُيدلي بهذه البيانات؟.

وطالب النائب، بضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، موضحا أن المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري، متسائلا: أين استقلاليته؟.

وقال عضو مجلس النواب: تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويُهيئ لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأكد النائب، أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، لاسيما وأن "مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات سيواجه التعثر في التطبيق، قائلا: لذلك أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة، إلا أنه لا توجد هناك جاهزية للتطبيق لدى الحكومة.