مرصد الأزهر يشيد بإجراءات إيران ضد الإساءة لمقدسات أهل السنة"

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتحرك السريع من قبل السلطات الإيرانية تجاه ما بُث عبر برنامج "سيمای خانواده" على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، والذي تضمن إساءة لمقدسات أهل السنة، وذلك من خلال إقالة اثنين من مسؤولي القناة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

ويُعدّ هذا الإجراء خطوة إيجابية تؤكد رفض الخطابات المسيئة، وحرص الجهات الرسمية على عدم السماح بما يثير الفتنة بين المسلمين، خاصة في ظل دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلال مؤتمر البحرين الأخير، إلى إحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي، وتعزيز وحدة الأمة، ووقف كل أشكال المساس بالرموز والمقدسات الإسلامية.

وجدد مرصد الأزهر في بيان له، اليوم، التأكيد على ضرورة احترام مقدسات جميع المذاهب الإسلامية، وتغليب

الحكمة، وتجنب كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي