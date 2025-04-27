وزير التموين يتابع موقف إنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم مع شركة أوراسكوم للإنشاءات

كتب- أحمد الجندي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة أوراسكوم للإنشاءات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المخزن الاستراتيجي اللوجستي بمحافظة الفيوم، والذي سيخدم المحافظة وعددًا من محافظات الصعيد، في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية.

شارك في الاجتماع المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، وخالد الدجوي، رئيس قطاع الاستثمار بالشركة، ومحمد حليم، مدير الاستثمار. كما حضر من جانب الوزارة حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض معدلات الإنجاز الحالية للمشروع ومناقشة الخطوات المطلوبة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على تذليل أي معوقات لضمان سرعة التنفيذ بأعلى مستويات الجودة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين أوراسكوم والشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة في مجالات تطوير مصانع الزيوت والسكر، بالإضافة إلى بحث فرص مساهمة أوراسكوم في تطوير الصوامع وزيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع المخزن الاستراتيجي بالفيوم يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي ستعزز الأمن الغذائي في الصعيد، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين لضمان سرعة التنفيذ بجودة عالية.

وأشار "فاروق" إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة مع كبرى الشركات الوطنية مثل أوراسكوم للإنشاءات، تمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات القومية، بما يسهم في بناء بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

من جانبه، أعرب المهندس أسامة بشاي عن تقدير شركة أوراسكوم للدعم المتواصل من وزارة التموين، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ المشروع بالجودة والتوقيتات المحددة، بما يتماشى مع طموحات الدولة في تطوير منظومة التخزين والخدمات اللوجستية.

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