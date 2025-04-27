وكيل مجلس النواب: إنشاء رقم قومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في المجال العقاري

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لمقدمي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة كبيرة في مجال العقارات بمصر.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، أن مشروع القانون يحسم مسائل الملكية العقارية، ويُيسر تعامل المالك مع الجهات المختصة.

كما يتضمن تفاصيل دقيقة عن العقار عند عرضه للبيع، سواء داخل مصر أو خارجها، مما يسهم في تسهيل عمليات التسويق العقاري.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مشروع القانون سيساعد على تنظيم وتسهيل عملية تصدير العقار المصري للخارج، عبر ضمان حسم الملكية وإجراء التعاملات المباشرة بين المالك والدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تسويق العقارات المصرية على مستوى العالم.

وأوضح أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات للمصريين بالخارج، مما قد يسهم في ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصري من خلال شراء العقارات.

يُذكر أن الجلسة العامة شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي