مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعداوي راغب ويخطر "الوطنية للانتخابات"

كتب- نشأت علي:

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله، عضو المجلس عن محافظة الإسكندرية.

ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد ترحمًا على روح النائب الراحل، مشيدين بما قدمه من أداء مخلص خلال فترة عمله البرلماني.

وتلقى المجلس إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بوفاة النائب، وتم على إثره إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شغله.

وكشفت القائمة الوطنية من أجل مصر، الفائزة في انتخابات مجلس النواب الحالي، عن البديل المنتظر للنائب الراحل، حيث من المقرر أن يحل سامي عزوز راغب ضيف الله، نجل شقيق النائب الراحل، في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

"هنعوض خسارتنا المائية".. خبير يكشف تأثير مياه الأمطار خلال موسم 2025 على مصر