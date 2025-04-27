زعيم الأغلبية: الرقم القومي للعقارات يساهم في تنقية سوق العقارات وحماية الحقوق

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل خطوة كبيرة نحو تنقية سوق العقارات في مصر، وحماية الحقوق، وزيادة موارد الدولة.

وأضاف القصبي، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة في سوق العقارات، لافتًا إلى أن نسبة العقارات المسجلة رسميًا لا تزال ضئيلة جدًا، مما تسبب في تزايد النزاعات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بالقضايا ذات الصلة.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى حماية العقار بحيث لا يتم التعامل عليه إلا من قبل مالكه الأصلي، كما يتيح للمالك الحصول على تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار المسجل. وأشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في دفع العملية الإنتاجية في القطاع العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتأمين عمليات البيع والشراء، وتعزيز ثقة المواطنين في التعاملات العقارية، بما يقلل من حجم النزاعات والقضايا المرتبطة بالسوق.

وتابع القصبي أن مشروع القانون يسعى إلى إنشاء سجلات عقارية منضبطة، وإصدار رقم قومي موحد لكل عقار، بما يحمي حقوق الملاك، ويحد من ظواهر الغش والتزوير والتدليس، ويمنع تضارب البيانات، فضلاً عن الحد من البناء العشوائي وغير المرخص.

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