6 شروط لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة السايس.. ومصدر يحذر المخالفين

كتب- محمد نصار:

تزايدت خلال الفترة الأخيرة حالات القبض على من يعملون في مهنة السايس بدون ترخيص.

وقال مصدر، بوزارة التنمية المحلية، إن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ قانون انتظار المركبات في الشارع المعروف باسم "قانون السايس".

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن القانون رقم 150 لسنة 2020 حدد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في ممارسي هذه المهنة للحصول على ترخيص قانوني.

وحذر المصدر، من العمل بدون رخصة، لافتًا إلى أنه لا يجوز ممارسة النشاط إلا بترخيص رسمي من اللجنة المختصة بكل محافظة، حيث تبلغ مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد.

شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس

1- إجادة القراءة والكتابة.

2- ألا تقل السن عن 21 سنة.

3- رخصة قيادة سارية.

4- شهادة صحية تثبت خلوه من تعاطي المخدرات.

5- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

6- عدم صدور حكم سابق في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

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