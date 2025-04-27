بنها ودمنهور.. حركة ترقيات جديدة لقيادات بـ"وسط الدلتا للكهرباء"

الأحد 27 أبريل 2025

11:26 ص الأحد 27 أبريل 2025

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس محمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارات بترقية المهندس محمد رشاد منصور بدير، لرئاسة قطاع محطات دمنهور التابعة لقطاعات الإنتاج بالشركة.

وقرر العبد أيضًا ترقية المهندسة إيمان عبد العزيز الحناوي، مدير الإدارة العامة للصيانة الكهربائية بقطاع محطة كهرباء بنها.

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