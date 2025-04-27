"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

كتب- أحمد جمعة:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناة بنما وقناة السويس مجانًا.

وقالت الحديدي عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الأحد: "حد يفكره إن افتتاح قناة السويس كان 1869، كنتم لسه خارجين من الحرب الأهلية، عندكم عبيد ويا دوب فيه سكة حديد.. مش هكلمك بقى عن التاريخ القديم".

حد يفكره ان افتتاح #قناة_السويس كان ١٨٦٩ كنتم لسه خارجين من الحرب الاهليه، عندكم عبيد و يادوب فيه سكة حديد …مش ح اكلمك بقى عن التاريخ القديم #ترامب #قناة_السويس https://t.co/ZKIwhbActa — Lamees elhadidi (@lameesh) April 26, 2025

وأضافت الحديدي في تدوينة ثانية: "كلام جد قبل أن يتراجع ترامب عن تصريحاته كالعادة: فلا دور لأمريكا على الإطلاق في حفر أو تشغيل أو حماية قناة السويس، ومن الواضح أن ترامب لا يعرف الفارق بين قناة السويس وبنما".

وأوضحت أن "الرسوم (العبور من قناة السويس) تفرض بقانون دولي رغم أن ترامب لا يحترم ذلك.. المساعدات التي تقدمها أمريكا لمصر لم يتبق منها سوى العسكرية وتلك منصوص عليها في اتفاق كامب ديفيد".

ولفتت الحديدي إلى أن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين لمصالح أمريكية إسرائيلية، ولم يأمر بها ترامب من أجل الملاحة في القناة ولم تطلبها مصر فتدفع ثمنها.

وتابعت: "من الواضح أن ذلك بداية تفاوض للحصول على معامله تفضيلية للسفن الأمريكية.. ربما على روبيو (وزير الخارجية الأمريكي) أن يذكر رئيسه بتاريخ قناة السويس وأهميتها لأمريكا وللعالم ويشرح له على الخريطة الفرق بينها وبين بنما".