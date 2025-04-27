تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الأحد، من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى، والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والمتمثلة في صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى؛ حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ٢٦ ألف كيلومتر، وتجريف ٦.٢٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ١٦٠٠ كيلومتر، وتطهير مليون غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٤.٤٠ مليون فدان .

واستعرض التقرير حالةَ المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في ما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية؛ حيث وجَّه سويلم بمواصلة العمل من كل أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات؛ لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة، مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان .

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر -يتم تطهير معظمها مرتين سنويًّا- بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف .