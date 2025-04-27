اليوم.. انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للربط الكهربائي لدول المشرق العربي



كتب- محمد صلاح:

تعقد اللجنة التنفيذية للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي "السعودية، مصر، الأردن" اجتماعها اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الثلاث.

ويمثل جمهورية مصر العربية في الاجتماع كلا من: المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، الدكتور تامر خطاب، مدير عام التمويل والنقد الأجنبي، الدكتورة تغريد عام مدير عام دراسات الشبكات.

تناقش اللجنة خلال الاجتماع القواعد اللازمة لضمان نجاح المرحلة الأولى من مشروع "السوق العربية المشتركة للكهرباء"، التي تم توقيع اتفاقيتها في القاهرة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب.

من المقرر أن يتم بحث قواعد اختيار المكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسات الخاصة بنجاح الربط الثلاثي بين دول المشرق العربي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى مراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية تمهيدًا لاختيار العرض الفائز منها.

جدير بالذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد ساهم بتمويل الأعمال الاستشارية لهذا المشروع الحيوي، الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الكهربائي العربي ودعم خطط التنمية الشاملة في المنطقة.