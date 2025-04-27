نشرة التوك شو| غرق أراضي "طرح النهر" بالمنوفية وأصداء إقصاء الأهلي من أبطال أفريقيا

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"البحوث الزراعية" تكشف السبب وراء غرق أراضي "طرح النهر" بالمنوفية

أوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي وراء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مثل الفيضانات المفاجئة وتراجع إنتاجية المحاصيل.

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أشار أبو المعاطي إلى أن غرق أراضي "طرح النهر" في المنوفية نتج عن تأخر تحذيرات وزارة الري، التي لم تمنح المزارعين وقتًا كافيًا للاستعداد بعد إعلانها عن مخاطر الفيضانات قبل عشرة أيام فقط من الحادث.

خالد أبو بكر: الإعلام ليس مجرد وظيفة بل شغف لا ينتهي

روى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، قصة دخوله عالم الإعلام، التي بدأت بدعوة غير متوقعة حولت شغفه إلى مهنة أحبها بشدة.

خلال الحلقة الافتتاحية لبرنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، كشف أبو بكر أن بدايته كانت كضيف متكرر على قنوات أوربت، حتى تلقى اتصالاً من المخرج طارق الكاشف، رئيس القنوات، دعاه فيه للقاء في جدة، حيث اقترح الكاشف عليه تقديم برنامج تلفزيوني، مشجعًا إياه على الظهور بطبيعته.

ضعف الإقبال على التصالح بمخالفات البناء.. "محلية النواب" تكشف التفاصيل

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء جاءت دون التوقعات.

وأرجع "السجيني"، هذا العزوف النسبي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار عدم وضوح خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.

الفلاحين: القمح استفاد من المناخ.. تحذير من تجاهل تعويض المتضررين من الغرق"

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن محصول القمح في مصر استفاد بشكل إيجابي من التغيرات المناخية الأخيرة، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته.

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أشار أبو صدام، إلى أن المساحة الزراعية في مصر تتجاوز 10 ملايين فدان، وقلل من أهمية الضجة المثارة حول غرق بعض أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا، مؤكدًا أن مصر دولة جافة بطبيعتها.

لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي: فقدنا شخصية البطل وهيبة النادي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على توديع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراته أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي

خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أعربت الحديدي عن حزنها قائلة: "واحد من أسوأ أيام حياتي، الحزن ليس على ضياع اللقب أو نتيجة المباراة، بل فقدان "شخصية" النادي الأهلي وهويته كبطل داخل الملعب.

أحمد موسى عن انفجار ميناء بإيران: يضاهي انفجار مرفأ بيروت المدمر

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانفجار الهائل الذي هز ميناء بندر عباس جنوب إيران ظهر اليوم، واصفًا حجم الدمار في المنشآت بأنه يضاهي ما خلفه انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وخلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن البيان الرسمي الإيراني أفاد بوقوع نحو 700 إصابة جراء الانفجار، مؤكدًا وجود خسائر مادية كبيرة.

أحمد موسى ينتقد أداء الأهلي: "كولر كان غريب وصن داونز يستحق التأهل"

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أسفه لخروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى على مكانة الأهلي كنادي القرن والأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركته المنتظمة في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن "جمهور الأهلي زعلان جدًا" بعد الإقصاء من البطولة القارية.