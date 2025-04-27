"هنعوض خسارتنا المائية".. خبير يكشف تأثير مياه الأمطار خلال موسم 2025 على مصر

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير حصة مصر المائية من موسم أمطار المياه 2025 المنتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة في ظل وجود سد النهضة الإثيوبي الذي حجز ما يقرب من 64 مليار متر مكعب خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن سعة تخزين سد النهضة المقدرة 64 مليار متر مكعب امتلأت بشكل كامل ولا يوجد سعة استيعابية لاستقبال أي كميات مياه من أي مصدر، مشيرًا إلى أثيوبيا تبدأ تفريغ السد من خلال البوابات في ذروة موسم الأمطار التي ستبدأ من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو.

وأوضح أن حصة مصر المائية خلال العام المائي الحالي ستشهد وفرة في المياه حيث أنه من المتوقع أن تفرغ إثيوبيا كمية كبيرة من المياه المخزنة خلف السد لتخزين مياه أمطار موسم 2025، مشيرا إلى أن كمية المياه المحتمل تفريغها تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب.

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