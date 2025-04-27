رئيس حزب المستقلين الجدد يوضح استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تم عقد اجتماع تنظيمي هام في مقر الحزب بالإسكندرية لمتابعة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالتحضيرات لهذه الانتخابات.

وأضاف عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات المستمرة التي تنظمها أمانات الحزب في مختلف المحافظات، بهدف متابعة وتقييم الأداء الحزبي.

وأوضح، أن الحزب يضع معايير دقيقة لاختيار مرشحيه، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، حيث يشترط أن يكون المرشح مؤهلًا تأهيلًا كافيًا لأداء المهام البرلمانية المحددة، مثل مراقبة الحكومة، التشريع، والمشاركة في تحليل خطابات الرئيس.

ونوه عناني، أن الحزب يسعى لتحقيق الشفافية المطلقة في عملية اختيار المرشحين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المرشح على دراية واحتكاك بمشاكل الشارع، ليتمكن من خدمة المواطنين بشكل أفضل.

وأردف قائلًا: "نحن نعمل على اختيار الأشخاص القادرين على التأثير بشكل إيجابي في الشارع المصري، وبالتالي فإن السمعة الجيدة والقدرة على التواصل مع المواطنين تعتبر من المعايير الأساسية التي نعتمد عليها".

وفيما يخص البرنامج الانتخابي للحزب، أكد أن الحزب يضع في اعتباره الملفات الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بالسياسة الخارجية.

وأوضح أن الحزب قد وضع خطة شاملة لمعالجة القضايا الأساسية مثل التعليم والصحة والصناعة، مستعرضًا أيضًا المشكلات التي تواجه المواطنين في الإسكندرية.









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