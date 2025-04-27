"خطة النواب" تعقد 10 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة الجديدة

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 10 اجتماعات بدء من اليوم الأحد، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025:2026.

وتبدأ اللجنة اولي اجتماعاتها، اليوم لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الجمارك للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وكذلك مناقشة مشروع موازنات وموازنة برامج الأداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتناقش اللجنة، يوم الاثنين مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ كما تناقش المخصصات الموجهة لاجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

أما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهينة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ و تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

كما تختتم اللجنة اجتماعاتها صباح يوم الأربعاء بمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.

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