غدًا.. الثقافة تختتم ملتقى سيناء لفنون البادية بالعريش

كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة العريش في الثامنة مساء غد الأحد، حفل ختام "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء. وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

يحيي الحفل الفنان الكبير أحمد إبراهيم، بمصاحبة فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، بقيادة المايسترو وائل عوض.

كما يتضمن البرنامج تفقد معرض فني يضم نتاج الورش الفنية المصاحبة للملتقى، والتي شارك فيها عدد من المبدعين من أبناء المحافظة، إلى جانب معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتشهد الفعاليات عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أبطال كل الأزمان" إخراج محمد الدرة، يعقبه عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية تقدم خلاله مجموعة من الفقرات المتميزة من التراث السيناوي، بقيادة الفنان سامح الكاشف.

ويختتم الحفل بتكريم عدد من رموز المحافظة من الكتّاب والفنانين، تقديرا لعطائهم الثقافي والفني.

ملتقى سيناء الأول لفنون البادية نفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي المنسق العام للملتقى، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء، بإدارة أشرف المشرحاني.

وشهد الملتقى منذ انطلاقه مجموعة من العروض الفنية، وورشا حرفية ويدوية، وأنشطة للأطفال ومعارض للكتب والمنتجات التراثية، وندوات علمية بالإضافة إلى أمسيات شعرية بمشاركة لفيف من شعراء البادية.

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