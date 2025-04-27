أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 2 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد خلال يومي الأحد 27 أبريل الإثنين 28 أبريل طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة يوم الثلاثاء 29 أبريل.

وبخصوص طقس الأربعاء أوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يضرب أجواء البلاد منخفض جوي خماسيني على الصحراء الجوية سيؤدي إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع درجات الحرارة بمعدل 5:4 درجات على معظم الأنحاء وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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