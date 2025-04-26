حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا

كتب- محمد شاكر:

رفضت الدكتورة بسمة سليم مديرة قصر البارون التعليق على حادث حفل تامر حسني عقب إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط ستاند حديدي، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار، بصدد إصدار بيانًا بعد قليل تكشف خلاله تفاصيل الحادث.

وأعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم تامر حسني، عن إلغاء الحفل الذي كان مقرر انطلاقه في قصر البارون في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وتعرض عدد من الشباب لإصابات جراء سقوط بعض معدات الإضاءة الخاصة بالحفل وشاشات العرض.

وقال مصدر لمصراوي، إن حصيلة الحادث 10 مصابين حالتهم العامة مستقرة، وتتنوع إصاباتهم بين جروح وكدمات واشتباه كسر ونقلوا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج فيما خضع آخرون للعلاج بموقع البلاغ.

وأكد المصدر، أن فريق أمني وصل إلى موقع الحادث للمعاينة لسؤال منظمين الحفل والقائمين على إدارة القصر لتحديد ملابسات الواقعة كاملة لعرضها على النيابة العامة.