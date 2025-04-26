"البحوث الزراعية" تكشف السبب وراء غرق أراضي "طرح النهر" بالمنوفية

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي وراء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مثل الفيضانات المفاجئة وتراجع إنتاجية المحاصيل.

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أشار أبو المعاطي إلى أن غرق أراضي "طرح النهر" في المنوفية نتج عن تأخر تحذيرات وزارة الري، التي لم تمنح المزارعين وقتًا كافيًا للاستعداد بعد إعلانها عن مخاطر الفيضانات قبل عشرة أيام فقط من الحادث.

وأكد أن موجات الحرارة الشديدة تسببت في انخفاض إنتاج محاصيل حيوية مثل القمح، الذرة، والطماطم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق.

ولمعالجة هذه التحديات، أوضح أبو المعاطي أن مركز البحوث الزراعية يعمل على إعادة صياغة الخريطة الزراعية الموسمية لتتماشى مع الظروف المناخية المتغيرة، من خلال تطوير أصناف محاصيل جديدة تقاوم الحرارة العالية وتتكيف مع تقلبات الطقس.

وأكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استدامة الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي في مصر.