خالد أبو بكر: الإعلام ليس مجرد وظيفة بل شغف لا ينتهي

كتب- حسن مرسي:

روى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، قصة دخوله عالم الإعلام، التي بدأت بدعوة غير متوقعة حولت شغفه إلى مهنة أحبها بشدة.

خلال الحلقة الافتتاحية لبرنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، كشف أبو بكر أن بدايته كانت كضيف متكرر على قنوات أوربت، حتى تلقى اتصالاً من المخرج طارق الكاشف، رئيس القنوات، دعاه فيه للقاء في جدة، حيث اقترح الكاشف عليه تقديم برنامج تلفزيوني، مشجعًا إياه على الظهور بطبيعته.

وأضاف أبو بكر أن توقيع عقد مع أوربت تبعه لقاء مطول مع الدكتور طارق نور استمر أكثر من ست ساعات، ناقشا خلاله تفاصيل العمل الإعلامي، ليُفاجأ بعدها بعقد لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة دفعته للسفر إلى فرنسا لتعميق خبرته في العمل التلفزيوني، حيث اكتسب مهارات عززت احترافيته.

وأكد أن الإعلام بالنسبة له ليس مجرد وظيفة، بل رسالة لنقل الحقيقة وخدمة المجتمع بموضوعية وشفافية، مشيرًا إلى أن هذا المجال أصبح شغفًا لا ينتهي.