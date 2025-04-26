كتبت- داليا الظنيني:

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن محصول القمح في مصر استفاد بشكل إيجابي من التغيرات المناخية الأخيرة، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته.

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أشار أبو صدام، إلى أن المساحة الزراعية في مصر تتجاوز 10 ملايين فدان، وقلل من أهمية الضجة المثارة حول غرق بعض أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا، مؤكدًا أن مصر دولة جافة بطبيعتها.

وأوضح، أن الأراضي التي تعرضت للغرق نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل ليست واسعة النطاق، واحتمالية غرقها كانت معروفة مسبقًا، مشيرًا إلى أن وزارة الري أرسلت تحذيرات للمزارعين بشأن ارتفاع منسوب المياه، إلا أن البيان وصل متأخرًا.

وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة تقديم دعم عاجل للمزارعين المتضررين وتعويضهم عن تلف محاصيلهم نتيجة الغرق.

وأكد أن غرق أراضي "طرح النهر" يتكرر سنويًا مع ارتفاع منسوب النيل، معربًا عن أسفه لعدم تواصل الجهات المعنية مع الفلاحين حتى الآن بشأن صرف التعويضات.

وناشد أبو صدام الحكومة بالتدخل السريع لتعويض المزارعين المتضررين، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالفلاحين في هذه الفترة الصعبة، باعتبارهم في مقدمة أولويات الدولة الزراعية.